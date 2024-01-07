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Стало известно, кто станет следующим соперником экс-чемпиона UFC Вайдмана

Стало известно, кто станет следующим соперником экс-чемпиона UFC Вайдмана
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Крис Вайдман проведёт свой следующий поединок против бразильца Бруно Силвы. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

По сведениям источника, данный бой состоится 30 марта текущего года. Ожидается, что он будет проведен на турнире по смешанным единоборствам UFC Atlantic City.

Напомним, профессиональный рекорд Криса Вайдман в MMA составляет 15-7. В своём последнем поединке, состоявшемся 20 августа 2023 года на турнире UFC 292, американский боец единогласным решением судей уступил Брэду Таваресу.

На счету Бруно Силвы 23 победы и 10 поражений. В октябре 2023 года на UFC 294 бразильский спортсмен единогласным решением судей проиграл Шарабутдину Магомедову.

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