Райдер дал прогноз на бой Фьюри с Усиком

Известный британский боксёр Джон Райдер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я всегда склонялся в сторону Тайсона. Я думаю, что он абсолютный зверь. Его боксёрские навыки недооценивают. Фьюри понимает, когда он прижат спиной к стене. Он знает, что выйти драться против Усика — это сделай или умри. Тайсон — очень гордый парень, он захочет оставить на ринге все силы. Я верю, что в тот вечер он станет победителем», — сказал Райдер в интервью Boxing News.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля. Он станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).