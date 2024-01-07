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Райдер дал прогноз на бой Фьюри с Усиком

Райдер дал прогноз на бой Фьюри с Усиком
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Известный британский боксёр Джон Райдер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я всегда склонялся в сторону Тайсона. Я думаю, что он абсолютный зверь. Его боксёрские навыки недооценивают. Фьюри понимает, когда он прижат спиной к стене. Он знает, что выйти драться против Усика — это сделай или умри. Тайсон — очень гордый парень, он захочет оставить на ринге все силы. Я верю, что в тот вечер он станет победителем», — сказал Райдер в интервью Boxing News.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля. Он станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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