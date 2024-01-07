«Это было бы легендарно». О’Мэлли — о победе Макгрегора в среднем весе

Действующий чемпион легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли прокомментировал новость о том, что ирландец Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер могут подраться в среднем весе.

«Вероятно, это всего лишь слухи. Даже не знаю, может ли это быть правдой. Чендлер в жизни весит примерно 84 кг. Конор — в районе 86–87. Если Макгрегор победит нокаутом в среднем весе… Это означает, что у него будет за карьеру нокаут в полулёгком весе, в лёгком, полусреднем и среднем. Это было бы легендарно», – приводит слова Шона О’Мэлли MMA Fighting.

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован. Недавно Макгрегор объявил об их поединке в июне 2024-го.