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Боец UFC назвал флаг, с которым запрещено выходить в промоушене

Боец UFC назвал флаг, с которым запрещено выходить в промоушене
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Британский боец смешанных единоборств Фарид Башарат рассказал, что американский промоушен UFC не разрешил ему выйти на бой с флагом Афганистана.

«Я бы с удовольствием вышел с флагом, но я не думаю, что они разрешают использовать флаг Афганистана. Только не флаг Афганистана. Сначала мы хотели использовать его во время боя моего брата Джавида в Абу-Даби, но нам ответили «нет». Потому что они не признают флаг нынешнего правительства, а старый не является официальным флагом. Флаг Афганистана всё ещё запрещен», – приводит слова Фарида Башарата BJ Penn.

Напомним, ранее президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что все бойцы организации могут выходить на бои с любыми флагами.

Отметим, запрет для бойцов на выходы с национальными флагами действовал в UFC с весны 2022 года.

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