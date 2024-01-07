Эмметт дал прогноз на бой Волкановски – Топурия

Популярный американский боец смешанных единоборств Джош Эмметт поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурией. Эммет дал понять, что считает Волка фаворитом титульного противостояния.

«Волкановски – один из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Он продолжает совершенствоваться. Да, Топурия молод, голоден, талантлив. Но я не могу ставить против такого доминирующего чемпиона», – сказал Эмметт в интервью YouTube-каналу JAXXON PODCAST.

Напомним, бой Александра Волкановски и Илии Топурии за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298, который 17 февраля пройдёт в Анахайме (США).