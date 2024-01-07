Мухаммад пообещал не дать Макгрегору опередить казахстанца в титульной гонке UFC

Второй номер рейтинга полусредней весовой категории UFC американец Белал Мухаммад заявил о том, что не позволит ворваться в титульную гонку дивизиона звёздному ирландцу Конору Макгрегору.

«Макгрегор тот ещё тролль. Он знает, что перед ним открыты все двери. Но нельзя драться, будучи настолько крупным по своим меркам. Я тоже могу подраться в том весе, с которым живу. Но так я не буду хотеть бегать и правильно есть. А к боям нельзя подходить спустя рукава. Конор в полусреднем весе? Никогда не позволю пускать хулигана вне очереди. Следующий бой за титул получит Шавкат», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

Ранее стало известно о том, что Белал Мухаммад может стать следующим соперником чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса.

Напомним, Конор Макгрегор не выступает с лета 2021 года. Ожидается, что он вернётся в октагон в 2024 году.