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Руководитель Федерации бокса Ингушетии: Емельяненко уехал от нас здоровым человеком

Руководитель Федерации бокса Ингушетии: Емельяненко уехал от нас здоровым человеком
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Глава Федерации бокса Ингушетии Лом‑Али Газгириев рассказал о состоянии известного российского бойца MMA Александра Емельяненко. По его словам, Феникс покинул реабилитационный центр в Ингушетии.

«Да, он ещё должен вернуться к нам. Емельяненко прошел курс реабилитации, сейчас у него социальная адаптация. Он уехал здоровым человеком», — сказал Газгириев в интервью «Матч ТВ».

С лета 2023 года Емельяненко пребывал в реабилитационном центре в Ингушетии. Недавно стало известно о том, что Александр посетил могилу пророка Мухаммеда в Медине (Саудовская Аравия).

Напомним, свой последний поединок 42-летний Александр Емельяненко провёл в мае 2023 года. Тогда он досрочно одержал победу над блогером Евгением Ершовым.

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