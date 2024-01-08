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В UFC назвали имя нового соперника Махачева в бою за титул

Ислам Махачев проведёт бой с победителем поединка Оливейра — Царукян
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, владеющий поясом UFC в лёгкой весовой категории, проведёт бой с победителем поединка Чарльз ОливейраАрман Царукян, который состоится в рамках турнира UFC 300.

Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт в своих социальных сетях. Ранее Уайт анонсировал бой Оливейры и Царукяна. Он также добавил, что поединок с участием Махачева и победителя этой пары запланирован на лето 2024 года.

Напомним, в своём предыдущем бою Махачев 21 октября на UFC 294 нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Всего на счету россиянина 26 поединков в MMA: 25 побед и одно поражение (в UFC 14 побед и один проигрыш).

У Чарльза Оливейры был назначен титульный бой с Исламом Махачевым на UFC 294, однако ему пришлось сняться с него в связи с полученной травмой.

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