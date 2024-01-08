Пэдди Пимблетт: мама била меня ремнём, а сейчас детей совсем не шлёпают. Безумие

Известный британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе UFC (до 70 кг), высказал мнение, что в наши дни родители ведут себя слишком мягко со своими детьми.

«Меня в детстве шлёпали. Я думаю, в наши дни нам этого не хватает. Детей недостаточно бьют. Родители больше не шлёпают детей, и они начинают вести себя очень нагло. Я просто честен.

Когда отца не было дома, маме приходилось быть авторитарной. Она била нас ремнём. Я считаю, что это нормально. В наши же дни детей совсем не шлёпают по заднице. Это безумие. Учителя ссорятся с учениками, потому что детей никогда не учили уважению к старшим. Я помню, как меня отстранили от занятий в младших классах. Я был в пятом или шестом классе. Мне было лет 10, 11, и я взял в школу пневматический пистолет. Вместе с двумя приятелями мы пошли во двор стрелять в людей, и кто-то на нас настучал. Мы были единственными детьми, кого отстранили от занятий в младших классах. Как я мог не получить взбучку от своей мамы за это?!» — сказал Пимблетт на канале Happy Endings в YouTube.