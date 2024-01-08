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Как закончится бой Артура Бетербиева и Каллума Смита?

Как закончится бой Артура Бетербиева и Каллума Смита?
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В ночь с 13 на 14 января мск на арене в Квебек-Сити (Канада) состоится боксёрский вечер, в главном поединке которого сразятся Артур Бетербиев и представитель Великобритании Каллум Смит. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предположить, как закончится бой Бетербиева и Смита.

Напомним, в последнем бою, который проходил в конце января прошлого года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. По итогам поединка победу одержал российский боксёр. Таким образом, Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Смит в последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, победил француза Матьё Бодерлика.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

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