«Легенда «Анжи» и «Реала». Хабиб показал фото с Роберто Карлосом

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленным бразильским футболистом Роберто Карлосом.

«Легенда «Анжи» и «Реала», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Карлос выступал за мадридский «Реал» с 1996 по 2007 год. С 2011 по 2012 год он являлся игроком махачкалинского «Анжи». С 29 сентября 2011 года Роберто был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды, Андрея Гордеева, а годом позже занял позицию директора команды. Становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Сейчас Роберто 50 лет.

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