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Дана Уайт сообщил подробности о восстановлении чемпиона UFC Махачева после травмы

Дана Уайт сообщил подробности о восстановлении чемпиона UFC Махачева после травмы
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что российский чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев в настоящий момент продолжает восстановление после травмы. Ранее Ислам говорил, что повредил ногу во втором поединке с австралийцем Александром Волкановски на UFC 294. Дана сообщил о продолжающемся восстановлении Махачева, когда подтвердил, что россиянин встретится с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном.

«Чарльз Оливейра сразится с Арманом Царукяном в претендентском поединке. Оливейра должен был драться с чемпионом, Исламом Махачевым, но Ислам по-прежнему восстанавливается после травмы. Победитель встретится с Исламом, когда он вернётся этим летом», — сказал Уайт на своей странице в социальных сетях.

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