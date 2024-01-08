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Алексей Тищенко: Бетербиев точно справится со Смитом, не вижу в британце серьёзной угрозы

Алексей Тищенко: Бетербиев точно справится со Смитом, не вижу в британце серьёзной угрозы
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Известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке между своим соотечественником Артуром Бетербиевым и представителем Великобритании Каллумом Смитом. Бой состоится в ночь с 13 на 14 января мск на арене в Квебек-Сити (Канада).

«Считаю, что, даже несмотря на разговоры о возрасте, с этим соперником Бетербиев точно справится. Несмотря на все проблемы со здоровьем, травмы у него там были, этого оппонента Артур пройдёт. Не вижу в Смите серьёзной угрозы», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

На счету Бетербиева 19 побед в 19 боях (все – нокаутом). В активе Смита 29 побед (21 нокаутом) при одном поражении.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

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