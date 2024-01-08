Уехавший в Саудовскую Аравию Александр Емельяненко получил дорогой подарок от шейха

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео у себя в социальных сетях, показав подарок, который ему сделал шейх. Ранее Емельяненко ездил в Саудовскую Аравию, где посещал мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

«Шейх подарил Емельяненко невероятный подарок», — говорится в описании к видео.

Александр Емельяненко получил дорогой подарок:

«Это очень, очень дорого. Оно бесценно. И это дарится для очень дорогих людей», — сказал человек, сделавший подарок Александру.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в мае прошлого года, Емельяненко встречался с блогером Евгением Ершовым и победил его досрочно. В настоящий момент Александру 42 года.