О'Мэлли оценил шансы экс-чемпиона UFC Макгрегора вернуться на прежний уровень

Американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли поделился мнением о шансах бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора вернуться на прежний уровень.

«Конечно, Конор – очень опытный боец, но мне действительно интересно, сможет ли он вернуться на прежний уровень. Никто не будет так хорош, как прежде, если не тренируется и не оттачивает мастерство. Но ты живёшь на яхте и занимаешься вещами, не связанными со спортом. Ты просто уже не будешь прежним», — приводит слова О'Мэлли издание MMA Fighting со ссылкой на интервью для UFC.

В общей сложности в ММА Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Сейчас Макгрегору 35 лет.