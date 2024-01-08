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Сабит Жусупов назвал условие для согласия на вторую защиты титула в AMC Fight Nights

Сабит Жусупов назвал условие для согласия на вторую защиты титула в AMC Fight Nights
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Казахстанский чемпион AMC Fight Nights в легчайшем весе Сабит Жусупов дал комментарий по поводу второй защиты титула.

«Была речь о второй защите против Магеррама Гасанзаде. Но я ещё не получил контракт, а предыдущий с AMC Fight Nights закончился. Поэтому сейчас будем думать, что делать: принимать бой или уехать за границу и подраться там. Конечно, если за вторую защиту дадут хороший гонорар, то соглашусь. Пока что смысла не вижу. Лучше за границей подраться», — приводит слова Жусупова Legalbet.kz.

Отметим, что недавно глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Жусупов может провести защиту с Магеррамом Гасанзаде на турнире промшуена в начале мая. Спортивное мероприятие должно состояться в Казахстане.

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