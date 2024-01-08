Тренер Царукяна оценил его шансы на победу в бою с Оливейрой

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, прокомментировал анонс поединка своего подопечного с бывшим чемпионом организации, бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я считаю, что у Царукяна и Оливейры одинаковые шансы на победу. Всё будет зависеть от того, кто из них лучше подготовится, кто правильнее спланирует стратегию. Это будет длинное противостояние. Не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всём, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. И в стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 289 в июне Оливейра остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша, закрыв досрочное поражение от действующего чемпиона, россиянина Ислама Махачева. Царукян в декабре на UFC on ESPN 52 также победил Дариуша.