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«Он должен быть следующим». Непобеждённый нокаутёр бросил вызов Тиму Цзю

«Он должен быть следующим». Непобеждённый нокаутёр бросил вызов Тиму Цзю
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Непобеждённый американский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Вёрджил Ортис (20-0, 20 KO), успешно дебютировавший в рамках нового для себя дивизиона на минувших выходных, заявил о желании провести поединок с действующим обладателем титула WBO австралийцем Тимом Цзю.

«Я готов ко всем. Я вернулся к тому, что делаю. Таково моё призвание. Есть немало бойцов, с которыми я хотел бы подраться, но Тим Цзю должен быть следующим, при всём уважении. Он чертовски хороший боец, и для меня было бы честью стать следующим», — сказал Ортис после выступления.

Вёрджилу Ортису 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и имеет в своём активе досрочные победы над экс-чемпионом и соотечественником Морисом Хукером и литовцем Эгисом Каваляускасом.

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