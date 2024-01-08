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«Что случилось с боксом?» Чжилэй раскритиковал бой Джошуа – Нганну

«Что случилось с боксом?» Чжилэй раскритиковал бой Джошуа – Нганну
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Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй раскритиковал организацию поединка между британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится в марте в Саудовской Аравии.

«Я слышал, что это 10-раундовый бой. В каком-то смысле это выставочный ивент — вот как я смотрю на это. Тяжело не думать о том, что произошло с профессиональным боксом. Я скучаю по тем временам, когда Леннокс Льюис дрался с Майком Тайсоном, а сильнейшие дрались с сильнейшими. Эта золотая эпоха давно ушла», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре, проведя 10 раундов с действующим чемпионом WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри и уступив ему раздельным судейским решением.

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