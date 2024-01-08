Беллью сказал, как завершится бой Джошуа – Нганну

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между звёздным соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который, как ожидается, состоится в марте.

«Я ставлю на Джошуа и считаю, что он победит в брутальном стиле. У Фьюри и Джошуа разный подход. Если Джошуа будет подготовлен и сосредоточен, он легко победит. Нганну доказал, что многие ошибались в бою с Фьюри, но это другой поединок, и я ожидаю, что Джошуа сравняет его с землёй в течение раунда или двух», — приводит слова Беллью DAZN.

Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре, проведя десять раундов с действующим чемпионом WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и уступив ему раздельным судейским решением.