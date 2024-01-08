Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Беллью сказал, как завершится бой Джошуа – Нганну

Беллью сказал, как завершится бой Джошуа – Нганну
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между звёздным соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который, как ожидается, состоится в марте.

«Я ставлю на Джошуа и считаю, что он победит в брутальном стиле. У Фьюри и Джошуа разный подход. Если Джошуа будет подготовлен и сосредоточен, он легко победит. Нганну доказал, что многие ошибались в бою с Фьюри, но это другой поединок, и я ожидаю, что Джошуа сравняет его с землёй в течение раунда или двух», — приводит слова Беллью DAZN.

Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре, проведя десять раундов с действующим чемпионом WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и уступив ему раздельным судейским решением.

Материалы по теме
«Что случилось с боксом?» Чжилэй раскритиковал бой Джошуа – Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android