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«У Дмитрия нужно спросить, что он подписал». Бетербиев — о возможном поединке с Биволом

«У Дмитрия нужно спросить, что он подписал». Бетербиев — о возможном поединке с Биволом
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался об организации поединка с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Это у него нужно спросить, что он подписал. Я вообще не в курсе. Им, наверное, надоело говорить, что они со мной будут боксировать. Они решили к новым мерам перейти. Мне кажется, это неправильно, вводить людей в заблуждение, говорить неправильные вещи. Как можно подписать контракт, если у меня впереди ещё бой. Я не знаю.

Контракт подписывают, когда два боксёра обсуждают поединок, у них нет никаких боёв впереди. Они садятся, обсуждают и подписывают контракт. А как один боксёр может подписать контракт с Артуром Бетербиевым? Это звучит глупо. Если он так сказал, то это очень глупо. Я, конечно, уважаю всех боксёров, не недооцениваю никого. Но говорить такие вещи неправильно», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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