Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о развитии бокса в Саудовской Аравии.

«Они серьёзно взялись за профессиональный бокс. Это очень радует. Они развивают у себя наш вид спорта, обширно взялись за это. Это круто. Я не боксировал там, но был на бое Нганну и Фьюри.

У них андеркард был на улице, было где-то «+27». Я не представляю, что там будет летом. Но основной кард был в зале, там было хорошо. Было холодно, всё нормально. Если бои проходят на арене, всё проходит комфортно. Я, по-моему, никогда не боксировал на улице», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.