Артур Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём потенциальном дебюте в смешанных единоборствах.

«Я, конечно, скажу, что мне это было бы интересно. Но все говорят, что их зовут в бокс. А я бы хотел по MMA подраться. Конечно, взял бы на подготовку полгода. Это интересно. Но насколько это интересно организаторам, публике – другой вопрос», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.