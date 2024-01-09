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Артур Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA

Артур Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём потенциальном дебюте в смешанных единоборствах.

«Я, конечно, скажу, что мне это было бы интересно. Но все говорят, что их зовут в бокс. А я бы хотел по MMA подраться. Конечно, взял бы на подготовку полгода. Это интересно. Но насколько это интересно организаторам, публике – другой вопрос», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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