Чарльз Оливейра сделал первое заявление о бое с Царукяном на UFC 300

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра, выступающий в лёгком весе UFC, разместил у себя в социальных сетях первый пост после анонса своего поединка с российско-армянским бойцом ММА Арманом Царукяном. Как ранее рассказал президент промоушена Дана Уайт, спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 300.

«Я пришёл объявить о своём следующем бое на UFC 300. Давайте сделаем всё возможное, потому что лев лёгкого дивизиона проголодался», — написал Оливейра.

Оливейра и Царукян проведут трёхраундовый поединок. Победитель сразится с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым, представляющим Россию. Титульное противостояние в планах провести летом. Об этом также говорил Дана Уайт.

UFC 300 состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США).