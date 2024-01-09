Иан Гарри дал совет Стрикленду, как избавиться от проблем с психикой

Ирландский боец смешанных единоборств Иан Мачадо Гарри высказал мнение, что американскому чемпиону UFC в среднем весе Шону Стрикленду следует обратиться за профессиональной медицинской помощью из-за его психологического состояния. Ранее бойцы не раз резко высказывались друг о друге.

«Лично мне всё равно, что произошло в его детстве, и что случилось в его прошлом, из-за чего он стал таким, как сейчас. Мне всё равно, что там было. Не нужно проецировать свою боль на других людей и их семьи, потому что сам не можешь справиться с ней надлежащим образом.

В UFC Performance Institute есть возможность подправить психическое здоровье. Поговори с ними и разберись с этим. Избавься от этой проблемы, потому что нападать на чужие семьи и близких, несмотря на наличие детской травмы, совершенно недопустимо. Это непростительно. Да, я как бы жалею его, но в то же время мне плевать, что было с ним в детстве. Не говори таким образом ни о ком другом. Просто разберись со своими проблемами», — сказал Гарри на канале MMAFightingonSBN в YouTube.