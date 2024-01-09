Конор Макгрегор: теперь четверо из семьи Нурмагомедовых подсели на стероиды

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвинил братьев Нурмагомедовых в употреблении стероидов. Соответствующий пост Макгрегор разместил на своей странице в социальных сетях, комментируя сообщение Умара Нурмагомедова о желании получить следующего соперника. Правда, вскоре ирландец свою публикацию удалил.

«Твой младший брат подсел на стероиды. Теперь четверо из твоей семьи подсели на стероиды», — написал Конор.

Отметим, что Макгрегор не участвует в поединках уже 2,5 года. В последний раз он выходил в октагон на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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