Нганну дал прогноз на свой бой с Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём предстоящем поединке с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса. Хищник полагает, что он сможет не просто победить бывшего чемпиона мира по боксу в чужой для себя стихии, но и нокаутировать его.

«Скорее всего, я нокаутирую Энтони Джошуа. Думаю, что его легче уронить, чем Фьюри. Я не к тому, что он слабый боец. Он очень крутой боец, но его легче отправить на канвас, чем Фьюри, и ему будет труднее подняться, чем Фьюри», – сказал Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Напомним, поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа состоится 9 марта 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отметим, что до этого Нганну лишь однажды выступал в бою по правилам бокса. Это случилось в октябре прошлого года. Тогда Нганну уступил Тайсону Фьюри раздельным судейским решением.