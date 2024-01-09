Волкановски — о реванше Анкалаева с Уокером: сложно ставить против Магомеда

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски поделился ожиданиями от предстоящего реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Они подерутся 14 января в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 234.

«Анкалаев не пойдёт на ненужный риск, что является очень безопасным подходом. Кроме того, у него есть борьба, которую ему необязательно подключать. Анкалаев — универсальный боец, который при этом не рискует. Не знаю, тренируется ли он с Исламом Махачевым, но они обычно не идут на необоснованный риск, у них очень чёткий подход, и это сыграет на руку Анкалаеву в бою с Джонни Уокером, потому что Уокер делает сумасшедшие вещи вроде удара коленом в прыжке. Вот почему я считаю, что у Уокера всегда есть шанс победить, он непредсказуем и взрывоопасен. Тем не менее сложно ставить против Анкалаева, потому что он придерживается плана и всесторонне развит. Для Джонни Уокера это будет тяжёлый бой, но при этом его нельзя списывать со счетов», — заявил Волкановски на своем YouTube-канале.

Напомним, первый бой Анкалаева с Уокером, который прошел в октябре 2023 года, был признан несостоявшимся.