Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC анонсировали следующий бой Богдана Гуськова

В UFC анонсировали следующий бой Богдана Гуськова
Аудио-версия:
Комментарии

Богдан Гуськов, известный узбекский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, узнал имя своего следующего соперника. Им оказался американский боец Зак Пауга.

Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), данный бой будет проведён 11 февраля 2024 года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира UFC Fight Night 236.

Напомним, профессиональный рекорд Гуськова в смешанных единоборствах составляет 14-3. В сентябре 2023 года Богдан дебютировал в UFC. На турнире UFC Fight Night 226 узбекский боец сразился с Волканом Оздемиром из Швейцарии. Гуськов потерпел поражение сабмишеном в первом раунде. Что касается Пауга, то он имеет на своём счету шесть побед и два поражения в MMA. В предыдущем поединке, состоявшемся в июне 2023 года на турнире UFC on ESPN 47, Зак единогласным решением судей уступил Модестасу Букаускасу из Литвы.

Материалы по теме
UFC Vegas 84: Анкалаев обещает размазать Уокера и рвётся к новому титульному шансу. LIVE
Live
UFC Vegas 84: Анкалаев обещает размазать Уокера и рвётся к новому титульному шансу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android