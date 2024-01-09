Нганну рассказал, с кем он подерётся после боя с Джошуа

Известный боец MMA Фрэнсис Нганну, являвшийся чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории, высказался о планах после боя с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса. Камерунец дал понять, что он планирует провести реванш с другим англичанином — Тайсоном Фьюри.

«Было понятно, что Фьюри предстоит бой с Александром Усиком. Даже тогда мы говорили об этом. Учитывая, что Тайсон будет скоро драться, мне выпала возможность устроить бой с Энтони Джошуа. Я ждал решения Фьюри, а потом у меня появилась возможность, о которой я давно просил – бой с Джошуа. Это никак не повлияет на реванш с Тайсоном. Планы? Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри», – сказал Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Отметим, что первый бой между Нганну и Фьюри был проведён в октябре 2023 года. Их поединок получился близким и завершился победой Тайсона раздельным решением судей.

Напомним, 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фрэнсис Нганну подерётся с Энтони Джошуа. Примечательно, что в этом же городе 17 февраля Тайсон Фьюри и Александар Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах.