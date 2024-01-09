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Гаджиев рассказал, сможет ли Царукян победить Махачева

Гаджиев рассказал, сможет ли Царукян победить Махачева
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, который заявил, что он нокаутирует своего соотечественника чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева.

«Царукян сказал, что его прогресс выше, чем у Ислама. Он говорит, что нокаутирует Ислама в первом раунде. Да, прогресс Армана очевиден. Но он не нокаутирует Ислама. И он не выиграет у Махачева. Однако будущим чемпионом UFC Царукян, скорее всего, станет. Это случится, когда Ислам уйдет в 77 килограммов», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Арман Царукян проведёт свой следующий поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой в апреле на UFC 300. Победитель их встречи столкнётся летом с Исламом Махачевым.

Напомним, в 2019 году Махачев одолел Царукяна единогласным решением судей.

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