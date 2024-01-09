Гаджиев рассказал, сможет ли Царукян победить Махачева

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, который заявил, что он нокаутирует своего соотечественника чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева.

«Царукян сказал, что его прогресс выше, чем у Ислама. Он говорит, что нокаутирует Ислама в первом раунде. Да, прогресс Армана очевиден. Но он не нокаутирует Ислама. И он не выиграет у Махачева. Однако будущим чемпионом UFC Царукян, скорее всего, станет. Это случится, когда Ислам уйдет в 77 килограммов», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Арман Царукян проведёт свой следующий поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой в апреле на UFC 300. Победитель их встречи столкнётся летом с Исламом Махачевым.

Напомним, в 2019 году Махачев одолел Царукяна единогласным решением судей.