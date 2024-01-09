Арман Царукян объяснил, почему он не смотрит бои Шавката Рахмонова

Топовый легковес UFC Арман Царукян высказался о непобеждённом казахстанском проспекте Шавкате Рахмонове. Российско-армянский боец признался, что его не впечатляет стиль Номада.

«Мне нравится Шавкат. Но он, допустим, это не тот боец, бой которого я буду смотреть. Не знаю… Да, он будущий чемпион. Но его стиль — он обычный. Он ничего сверхъестественного не делает. Он на высоком уровне всё делает, но просто он — не тот боец, на которого я бы смотрел», — заявил Царукян на подкасте Адама Зубайраева.

Напомним, Шавкат Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Казахстанский боец выиграл все 18 своих боёв в профессиональной карьере. Последний раз Номад выходил в октагон 17 декабря 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он досрочно одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном.