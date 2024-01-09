Экс-чемпион UFC Адесанья: я нахожусь на закате карьеры

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о своём будущем. Иззи признался, что он не намерен брать длительную паузу в карьере.

«У меня не будет серьёзного перерыва в выступлениях. Как я уже говорил, дело в том, что я провёл четыре поединка за 14 месяцев. Знаю, что нахожусь уже на закате карьеры, и знаю, что, когда покончу с боями, буду скучать по ним. Поэтому стараюсь выступать как можно чаще. Но теперь я понимаю, что главное – качество, а не количество. Пока ещё порадуюсь отпуску, но знаю, что точно выступлю в 2024 году», – заявил Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, в сентябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 293 Исраэль Адесанья единогласным решением судей уступил американцу Шону Стрикленду. Из-за неудачи Иззи лишился чемпионского пояса UFC в средней весовой категории. После поражения Адесанья заявил, что он возьмёт длительную паузу в карьере и вернётся в октагон лишь в 2027 году.