Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья — о поединке со Стриклендом: перед пятым раундом я почувствовал, что бой проигран

Адесанья — о поединке со Стриклендом: перед пятым раундом я почувствовал, что бой проигран
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории новозеландец Исраэль Адесанья вспомнил своё поражение от американца Шона Стрикленда. Иззи признался, что почти опустил руки после четвёртого раунда.

«Перед пятым раундом я почувствовал, что этот бой уже проигран для меня. Стрикленд был уже слишком далеко впереди, я не мог его догнать. В первых раундах я изо всех сил пытался финишировать его, но и в последних не терял надежды», – заявил Адесанья на своём канале в YouTube.

Ранее Исраэль Адесанья заявил, что он вернётся в октагон в 2024 году. При этом Иззи не знает, когда точно это произойдёт.

Напомним, бой между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом состоялся в сентябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Адесанья потерпел поражение единогласным решением судей и лишился чемпионского пояса UFC.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC Адесанья: я нахожусь на закате карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android