Адесанья — о поединке со Стриклендом: перед пятым раундом я почувствовал, что бой проигран

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории новозеландец Исраэль Адесанья вспомнил своё поражение от американца Шона Стрикленда. Иззи признался, что почти опустил руки после четвёртого раунда.

«Перед пятым раундом я почувствовал, что этот бой уже проигран для меня. Стрикленд был уже слишком далеко впереди, я не мог его догнать. В первых раундах я изо всех сил пытался финишировать его, но и в последних не терял надежды», – заявил Адесанья на своём канале в YouTube.

Ранее Исраэль Адесанья заявил, что он вернётся в октагон в 2024 году. При этом Иззи не знает, когда точно это произойдёт.

Напомним, бой между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом состоялся в сентябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Адесанья потерпел поражение единогласным решением судей и лишился чемпионского пояса UFC.