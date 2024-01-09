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Алекс Перейра оставил фанатам загадочное послание

Алекс Перейра оставил фанатам загадочное послание
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Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра в ближайшее время может вернуться в октагон. На этом спортсмен намекнул в своих социальных сетях.

«Возвращаюсь», – написал Алекс Перейра.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Алекс Перейра может выступить на турнире UFC 300 в апреле текущего года. При этом официально следующий бой бразильца ещё не анонсирован.

Напомним, профессиональный рекорд Алекса Перейры в смешанных единоборствах составляет 9-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2023 года на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), бразилец досрочно победил чеха Иржи Прохазку. Данный успех позволил Перейре стать обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе организации.

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