Алекс Перейра оставил фанатам загадочное послание

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра в ближайшее время может вернуться в октагон. На этом спортсмен намекнул в своих социальных сетях.

«Возвращаюсь», – написал Алекс Перейра.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Алекс Перейра может выступить на турнире UFC 300 в апреле текущего года. При этом официально следующий бой бразильца ещё не анонсирован.

Напомним, профессиональный рекорд Алекса Перейры в смешанных единоборствах составляет 9-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2023 года на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), бразилец досрочно победил чеха Иржи Прохазку. Данный успех позволил Перейре стать обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе организации.