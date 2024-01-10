Анкалаев — о фотографии с флагом России после боя с Уокером: почему бы нет, это моя страна

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев ответил на вопрос о том, сделает ли он фотографию с российским триколором после боя с Джонни Уокером, как делали отечественные бойцы раньше.

«Если дадут возможность, конечно, почему бы не сделать фото с российским флагом, это моя страна», — приводит слова Анкалаева «Матч ТВ».

Бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером состоится 14 января текущего года. Он будет проведён на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Напомним, ранее российский боец уже встречался с бразильцем. Это произошло в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Та встреча была признана несостоявшейся, так как Анкалаев нанёс запрещённый удар в голову Уокеру.