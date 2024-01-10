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Анкалаев рассказал, с кем он спарринговал перед реваншем с Уокером

Анкалаев рассказал, с кем он спарринговал перед реваншем с Уокером
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев ответил на вопрос о том, с кем он спарринговал перед реваншем с бразильцем Джонни Уокером. По словам Анкалаева, ему помогал отечественный тяжеловес Алексей Волков.

«Определённого человека не было, с кем бы я больше всего стоял, но последние спарринги проводил с Александром Волковым, за что ему благодарен, он мне очень помог. Первый спарринг мне было очень тяжело подобрать дистанцию, а потом уже чуть полегче стало», – приводит слова Анкалаева «Матч ТВ».

Напомним, 14 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера Магомед Анкалаев разделит октагон с Джонни Уокером. Их первый бой был признан несостоявшимся.

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