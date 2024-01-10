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Ковалёв выступит в андеркарде турнира Фьюри — Усик. Это первый бой Сергея за полтора года

Ковалёв выступит в андеркарде турнира Фьюри — Усик. Это первый бой Сергея за полтора года
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, звёздный россиянин Сергей Ковалёв вернётся в ринг 17 февраля в Эр-Риядк (Саудовская Аравия) и выступит в андеркарде боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Сообщается, что Ковалёв встретится с непобеждённым шведом Робином Сафаром в рамках крузервейта.

Примечательно, что 40-летний россиянин будет драться впервые с мая 2022 года и во второй раз с тех пор, как был нокаутирован в 11-м раунде мексиканцем Саулем Альваресом в ноябре 2019 года.

В общей сложности Ковалёв за время карьеры провёл 40 боёв, в которых одержал 35 побед и потерпел четыре поражения. Один поединок с его участием завершился вничью.

На счету Сафара 16 побед в 16 боях.

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