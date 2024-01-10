«Тоже себя б возненавидел». О'Мэлли показал актуальную физическую форму после праздников

Американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками свежей фотографией. О'Мэлли впервые после рождественских праздников продемонстрировал свою актуальную физическую форму.

«Я бы тоже себя возненавидел», — подписал фото американский боец.

Фото: Из личного архива Шона О'Мэлли

Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 19 на 20 августа мск прошлого года в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Поединок продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом. В результате он стал обладателем чемпионского пояса промоушена Даны Уайта в легчайшем весе.