Чемпион UFC Ислам Махачев назвал соперника по следующему бою и дату поединка

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что в следующем поединке готов встретиться с американцем Джастином Гэтжи. По словам Махачева, противостояние могло бы пройти 8 июня. Также Ислам сообщил, что в ноябре этого года он готов сразиться с победителем поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

«8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG – бой с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль 2025 – бой с любым. Иншаллах», — написал Махачев.

В смешанных единоборствах (ММА) на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В последнем бою россиянин одолел Александра Волкановски.