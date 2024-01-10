Американский боксёр Джонсон — об отстранении россиян: это ребячество

Американский боксёр Кевин Джонсон высказался о своём отношении к отстранению россиян от любительских международных стартов, а также к их исключению из профессиональных рейтингов.

«На мой взгляд, это ребячество, ведут себя как дети. Никогда не видел, чтобы российский боксёр-любитель или российский профессиональный боксёр как-то плохо поступали по отношению к кому-либо. Так что это детская игра, затеянная кучкой взрослых. Мы не можем на это повлиять, это не в нашей власти.

Но мы можем сделать так, как поступает мой промоутер: попытаться привлечь американских боксёров, приезжающих в Россию месяц за месяцем, и помочь этим молодым любителям и профессионалам добиться успеха в своём деле и карьере. Мы не можем играть в ту «игру», что ведут эти «взрослые». Нам это недоступно, это вне нашей досягаемости. Но у нас великий президент, который в конечном счёте всегда придёт на помощь», — приводит слова Джонсона RT на русском.

Ранее Джонсон рассказал, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента Российской Федерации Владимира Путина. На взвешивание перед поединком с Марком Петровским спортсмен вышел в футболке с изображением президента.