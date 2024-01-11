Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о том, как собирается победить бразильца Чарльза Оливейру в поединке на UFC 300.

«Если ты знаешь борьбу и джиу-джитсу, умеешь защищаться, это совсем другая игра. Задушить кого-то очень сложно, особенно когда я тренируюсь с бойцами высокого уровня. Чтобы его задушить, надо бить его минут 15–20, а потом, когда он устанет, можно добивать. Первые два раунда задушить бойцов высокого уровня практически невозможно.

Я верю, что смогу сделать это в первом раунде, и хочу показать всем, что я здесь лучший. Моя цель — поехать туда и нокаутировать его в первом раунде, чтобы показать всем, что я заслуживаю титульный бой, – приводит слова Царукяна MMAJunkie.

Отметим, Оливейра и Царукян проведут трёхраундовый поединок. Победитель сразится с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым, представляющим Россию. Титульное противостояние в планах провести летом.

Напомним, UFC 300 состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США).