Бакытжанулы прокомментировал решение признать несостоявшимся его бой с Гришиным

Казахстанский боец RCC Асылжан Бакытжанулы отреагировал на решение независимой комиссии Союза ММА России о пересмотре решения судей в поединке против россиянина Максима Гришина.

Бой прошёл в декабре на турнире RCC 17 и закончился победой российского бойца, а сегодня поединок был признан несостоявшимся.

«В Казахстане был настоящий резонанс по этому решению. Болельщики были очень недовольны. Причём мне писали не только болельщики из Казахстана, но и из России. Они адекватно оценили этот бой и были не согласны с судьями.

Даже те, кто болел за Максима, подходили ко мне после боя и говорили об этом. Мы спортсмены, и мы всё делаем для победы, и когда любители ММА адекватно относятся ко всему – это радует. Я им благодарен.

Я очень рад этому решению [независимой комиссии], что есть какая-то справедливость. Когда подняли руку Максиму Гришину, я не стал показывать, что недоволен. После мои тренеры подали апелляцию, и то не сразу: у меня были сомнения, что это что-то изменит, но после слов рефери о том, что я выиграл этот бой и апелляцию надо подавать, мы это сделали.

После боя мы виделись с Максимом, переписывались, но у меня ни тогда, ни сейчас к нему нет никаких претензий. Претензии у меня были к судейству. Хорошо, что справедливость торжествует, тем более в такой крупной организации, как RCC.

Если Максим хочет, то, я надеюсь, будет реванш, и я думаю, что бой будет не менее зрелищным, а даже лучше», — сказал Бакытжанулы в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.