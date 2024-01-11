Тренер Оливейры объяснил, почему бразилец согласился на бой с Царукяном

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, объяснил решение его подопечного принять участие в поединке с Арманом Царукяном.

«Основная цель для Чарльза — это пояс. Он должен был стать следующим соперником Махачева, но многое изменилось. Ислам до сих пор травмирован, а после этого начнётся Рамадан, после которого ему понадобится время на восстановление и подготовку.

Поскольку Чарльз бывший чемпион и занимает первое место в рейтинге, мы могли бы подождать, но многое может случиться. Давайте представим, что Арман подерётся с Гэтжи или Порье и одержит зрелищную победу нокаутом в первом раунде. Тогда у него появится отличный шанс обойти очередь», – приводит слова Лимы MMA News.

Оливейра и Царукян проведут трёхраундовый поединок на турнире UFC 300.