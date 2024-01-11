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Тренер Оливейры оценил уровень Царукяна

Тренер Оливейры оценил уровень Царукяна
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Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, высказался по поводу Армана Царукяна, который станет следующим соперником его подопечного.

«Царукян – отличный боец. Нет сомнений в том, что он является одним из лучших в этом дивизионе. Я видел несколько его боёв, но ещё не думал по поводу подготовки к поединку с ним.

Теперь я начну изучать Армана, рассматривая его как соперника и обдумывая наш план на бой. Но фанаты Чарльза могут быть уверены, что мы проделаем отличную работу, чтобы одержать еще одну победу и снова подраться за пояс», – приводит слова Лимы MMA News.

Бойцы проведут трёхраундовый поединок на UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (США). Победитель встретится с чемпионом лёгкого веса представителем России Исламом Махачевым. Данный бой запланирован на лето, добавил Уайт.

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