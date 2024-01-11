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Анкалаев: некоторые бои АСА лучше, чем в UFC

Анкалаев: некоторые бои АСА лучше, чем в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев высказался по поводу лиги АСА.

«Реально очень хорошими получились последние бои. Особенно встреча Устармагомеда Гаджидаудова и Альберта Туменова. Это был сумасшедший бой, нокаут, много крови. Это очень хороший бой. А так некоторые бои лучше там, некоторые здесь. Очень тяжело рассуждать. Победил ли бы Туменов в реванше Леона Эдвардса? Всё возможно. Это зависит от настроя», – приводит слова Анкалаева Metaratings.

Напомним, 14 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера Магомед Анкалаев разделит октагон с Джонни Уокером. Их первый бой был признан несостоявшимся.

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