Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: дата трансляции боя, во сколько начало

В ночь с 13 на 14 января мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера сойдутся бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер.

В Российской Федерации трансляцию поединка между Анкалаевым и Уокером организует телеканал «Матч ТВ», также трансляция будет доступна на платной видеоплатформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать ход событий вечера. Ожидается, что поединок Анкалаева и Уокера начнётся не ранее 5:00 мск.

Напомним, Магомед Анкалаев и Джонни Уокер уже встречались в октябре 2023 года, тогда их поединок был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны российского бойца. После консультаций с Уокером врач принял решение не позволять ему продолжать поединок.