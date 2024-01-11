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Харитон Агрба сразится с Марселино Николасом Лопесом на турнире RCC Boxing Promotions

Харитон Агрба сразится с Марселино Николасом Лопесом на турнире RCC Boxing Promotions
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10 февраля в Екатеринбурге пройдёт большой и громкий турнир по профессиональному боксу. В соглавном событии фанатов ждёт яркое противостояние российского проспекта Харитона Агрбы (12-0, 8 КО) и опытного аргентинца Марселино Николаса Лопеса (37-4-1, 22 КО). Их встреча состоится на многотысячной арене КРК «Уралец».

Мастер спорта России международного класса Харитон перешёл в профи в конце 2019-го и с тех пор не уступил ни в одном поединке. За четыре года он провёл 12 боёв, одержал 12 побед, восемь из них досрочно, и не проиграл ни одного раунда на судейских записках.

Марселино Николас Лопес — чемпион Латинской Америки по версии WBC, неоднократный чемпион Южной Америки. Из 37 побед 22 он забрал нокаутами, при этом сам он досрочно ни разу не проигрывал, а бился до конца.

Отметим, что главным поединком вечера станет встреча Заура Абдуллаева (18-1, 11 КО) и бывшего обладателя пояса чемпиона мира Роджера Гутьерреса (27-5-1, 21 КО).

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