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Анкалаев: Дана Уайт будет доволен моим выступлением

Анкалаев: Дана Уайт будет доволен моим выступлением
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев высказался по поводу предстоящей встречи с Джонни Уокером.

«Дана Уайт будет доволен моим выступлением. И чемпионский бой станет возможным. Мои дальнейшие бои будут другими. Раньше как было? Я хотел набраться опыта и пытался провести в клетке больше времени. Сейчас все поменялось. Я уже много времени провел в боях, знаю, что моя функционалка меня не подведет. Я могу бороться и бить. Буду стараться заканчивать свои бои максимально досрочно», — приводит слова Анкалаева Metaratings.

Напомним, 14 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера Магомед Анкалаев разделит октагон с Джонни Уокером. Их первый бой был признан несостоявшимся.

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