Шамиль Рамазанов: Анкалаев попросту на уровень выше Уокера

Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов уверен, что бразилец Джонни Уокер (21-7) не составит конкуренцию россиянину Магомеду Анкалаеву (17-1-1) на турнире UFC Fight Nights 234, который пройдёт 13 января в Лас-Вегасе. Также Рамазанов объяснил, почему считает Армана Царукяна фаворитом в поединке против Чарльза Оливейры из Бразилии на UFC 300.

«Анкалаев всем докажет, что Уокер просто отскочил с их первого боя (октябрьский поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара россиянина в первом раунде), не захотев продолжать поединок. Анкалаев попросту на уровень выше Уокера. Что касается поединка Оливейра-Царукян… Это шанс для Царукяна, чтобы показать, что он способен драться за пояс, что он стал на уровень выше, чем был раньше. Царукян долго идёт к поясу. Думаю, Арман больше мотивирован, именно поэтому я вижу его фаворитом», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.